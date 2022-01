Milano, 28 gen. (LaPresse) – Un attacco russo in Ucraina “sarebbe spaventoso, sarebbe terribile”, con “un significativo numero di vittime civili”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti Mark Milley in un briefing sulla situazione in Ucraina con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata