Milano, 28 gen. (LaPresse) – E’ Daniil Medvedev il secondo finalista degli Australian Open di tennis, prima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista russo, numero 2 del seeding e del Mondo, ha battuto in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4, con il punteggio di 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 in 2 ore e 33 minuti. In finale Medvedev affronter√† lo spagnolo Rafa Nadal, ex numero 1 del Mondo, che lo ha battuto nell’unico precedente in una finale Slam agli Open degli Stati Uniti nel 2019.

