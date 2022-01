Torino, 28 gen. (LaPresse) – Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini agli Australian Open. L’azzurro ha perso in quattro set contro Rafa Nadal con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 3-6 in quasi tre ore di gioco (2h58). Lo spagnolo in finale attende il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

