Bruxelles, 28 gen. (LaPresse) – “L’Unione europea deplora la decisione delle autorità russe, annunciata venerdì, di vietare l’ingresso in Russia a un numero imprecisato di rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni dell’Ue”. Lo scrive in una nota un portavoce del Servizio per l’azione esterna Ue. “Questa decisione – si legge nella nota – è priva di qualsiasi giustificazione giuridica e trasparenza e incontrerà una risposta adeguata. Con essa, la Russia continua ad alimentare un clima di tensioni in Europa invece di contribuire alla riduzione dell’escalation”.

