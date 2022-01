Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Vediamo come andrà alla prima votazione se non dovesse esserci un risultato vincente oggi pomeriggio continueremo con Elisabetta Alberti Casellati… A buon intenditor poche parole: i grandi lettori di Forza Italia voteranno Elisabetta Alberti Casellati”. Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, secondo quanto apprende LaPresse, nel corso della riunione dei gruppi e delegati regionali azzurri, in corso alla Camera.

