Roma, 28 gen. (LaPresse) – Sergio Mattarella supera le 100 preferenze mentre è in corso lo spoglio del sesto scrutinio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Giovedì le schede in favore del capo dello Stato uscente erano state 166, mentre questa mattina, quelle per la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sono state 382.

