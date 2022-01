Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Oggi pomeriggio la sinistra, dopo decenni di tentativi con Iotti, Bonino, Anselmi, Finocchiaro, ha la possibilità di aiutarci, se c’è l’accordo, a scegliere una donna e a scrivere una pagina di storia che possa chiudere questa settimana di lavoro e di incontri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio. “Casellati fu eletta presidente del Senato con il 75% dei voti, più unitaria di così è difficile trovare una candidatura”, ricorda Salvini aggiungendo che “se la sinistra ha profili ancor migliori, troviamoci, parliamone, ragioniamoci. Se invece ci sono solo fughe o no è difficile trovare una soluzione. Per discutere bisogna essere in due. Io ho la coscienza a posto, abbiamo messo sul tavolo un profilo di altissimo livello”.

