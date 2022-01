Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Proporrò un nuovo incontro nel pomeriggio” ai leader del centrosinistra “prima del voto. Se non si parla e si fugge la situazione non si risolve. Speriamo che nel pomeriggio cambi l’atteggiamento, gli italiani non meritano giorni di fughe”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata