Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Io non pongo veti nei confronti di nessuno, ma se uno mi chiede di Sergio Mattarella dico che ha già detto di no, di Roberto Fico che non ha l’età. Mario Draghi? Da italiano sarei più tranquillo se continuasse a fare il premier. Anche perché se già fatichiamo a fare riunioni per trovare un presidente della Repubblica, figuriamoci per trovare un altro premier e altri ministri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio

