Roma, 28 gen. (LaPresse) – “A me non mi interessa chi è il king maker, a me interessa dare una risposta veloce e di alto livello”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio.

