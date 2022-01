Roma, 28 gen. (LaPresse) – “A delegittimare la seconda carica dello Stato è chi diserta l’Aula e non la vota. Non partecipano al voto, alle riunioni, alla discussione, questa è diserzione. Spero ci ripensino, gli riscrivo, vediamoci in campo neutro. Non posso obbligarli, ma non capisco quale sia la loro strategia. Mi viene il dubbio che siano Letta e Conte a dire dei no per far saltare il governo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio. “Forse c’è qualcuno a sinistra che vuole far saltare il tavolo, altrimenti non si capiscono tutti questi no – aggiunge –. Forse Pd e M5s continuano con la politica della fuga perché vogliono far saltare i nervi a Draghi e il governo, ma andare nel caos in questo momento non mi sembra la scelta più intelligente”.

