Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Abbiamo fatto una proposta, la massima possibile dopo Mattarella che ha più volte ribadito che non sarà disponibile a una ricandidatura, e quindi tolta dal campo per sua stessa richiesta la massima carica dello Stato, un gradino subito sotto c’è la seconda”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio in cui ha parlato della candidatura da parte del centrodestra della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, alla presidenza della Repubblica.

