Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Elisabetta Belloni è una straordinaria professionista la volevo ministro degli Esteri nel novembre 2014. La stimo molto, è una mia amica ma oggi è il capo dei servizi segreti e indipendentemente dal nome in una democrazia nel 2022 il capo dei servizi in carica non diventa presidente della Repubblica”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Radio Leopolda.

