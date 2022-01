Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Noi crediamo che il centrodestra debba misurarsi e debba continuare a fare quello che può per sbloccare lo stallo. Vedremo quali sono i numeri in Aula. Siamo ottimisti e combattivi: bisogna misurarsi e combattere”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, uscendo da Montecitorio. “Dall’altra parte del campo non ci hanno risposto, non hanno fatto una proposta alternativa. Abbiamo dato – ha aggiunto – le nostre prove di compattezza e gli altri le devono dare. Ce la stiamo mettendo tutta. Io penso che sia importante ribadire che i voti del centrodestra ci sono, che il centrodestra è compatto. Bisogna verificarlo in Aula. Come FdI abbiamo dimostrato non solo la compattezza del nostro gruppo, ma che il centrodestra può essere molto attrattivo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata