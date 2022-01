Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Vorrei ricordare a tutti che per volontà della direzione del Pd, tutti i nomi possibili per il Quirinale dovranno essere preliminarmente valutati e votati dall’assemblea dei grandi elettori dem. Non si possono votare candidati a scatola chiusa. #belloni #Quirinale”. Lo scrive su twitter il senatore del Pd, Andrea Marcucci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata