Roma, 28 gen. (LaPresse) – Segnare le schede per contare i franchi tiratori in ogni gruppo che compone il centrodestra. E’ questa secondo quanto apprende LaPresse l’indicazione che è stata data a Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi per l’Italia, Udc e Coraggio Italia al momento del voto per Elisabetta Alberti Casellati, per ricondurre inequivocabilmente la preferenza ai partiti della coalizione. Il partito azzurro, filtra, scriverà sulla scheda Elisabetta Casellati. Secondo le ultime decisioni dell’ufficio di presidenza della Camera, il titolare di Montecitorio leggerà solo il cognome scritto sulla scheda. A leggere e registrare i voti i segretari d’aula, che quindi possono notare le diverse formule scelte per indicare lo stesso nome. I parlamentari si chiedono se la seconda carica dello Stato, oggi anche candidata al Colle, sarà presente allo spoglio.

