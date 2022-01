Milano, 28 gen. (LaPresse) – Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali è risultata positiva al Covid e pertanto non potrà essere presente alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino in rappresentanza dell’Italia. Secondo quanto appreso da LaPresse, il Governo Italiano ha accreditato al posto di Vezzali l’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari. Palazzo Chigi vuole avere comunque un rappresentante alla cerimonia inaugurale del 4 febbraio, anche in chiave di politica internazionale.

