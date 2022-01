Campobasso, 28 gen. (LaPresse) – Non avrebbe visto la sbarra del passaggio a livello abbassata a causa del riverbero del sole e con la sua auto, una Peugeot, si sarebbe portata al centro dei binari spingendo in avanti l’ostacolo proprio mentre sopraggiungeva il treno che collega il Molise con Roma. Questa la prima ricostruzione della tragedia accaduta a Pozzilli (Isernia) intorno alle 9 e 30 di questa mattina, costata la vita a una donna di 46 anni residente a Venafro, madre di due figli. Lo si apprende dalle forze dell’ordine intervenute con carabinieri e polizia insieme ai soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

