Palermo, 28 gen. (LaPresse) – Imputata per false dichiarazioni ai magistrati che indagano sulla scomparsa di Denise Pipitone a Marsala, l’ex pm Maria Angione oggi nell’udienza al tribunale monocratico marsalese ha ritrattato ogni dichiarazione fatta ai magistrati lo scorso maggio, sostenendo come, se avesse avuto a disposizione il fascicolo aggiornato, non avrebbe addebitato alla procura alcune lacune nell’indagine. Una memoria che ha convinto l’accusa a chiedere al giudice il proscioglimento della magistrata che per prima indagò sulla scomparsa della piccola Denise.

