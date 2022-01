Milano, 28 gen. (LaPresse) – Grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene di Genova diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron 2: due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio. Lo comunica in una nota l’ospedale San Martino di Genova.

