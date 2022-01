Milano, 28 gen. (LaPresse) – La casa farmaceutica Merck ha annunciato che i dati di sei studi preclinici dimostrano che molnupiravir, farmaco antivirale orale sperimentale per il COVID-19, è attivo contro la variante Omicron (B1.1.529) in vitro. “Questi risultati di molteplici studi in vitro indipendenti che mostrano che molnupiravir ha un’attività antivirale coerente contro Omicron, la variante primaria circolante a livello globale, danno ulteriore fiducia nel potenziale di molnupiravir come opzione terapeutica importante per alcuni adulti con COVID-19 da lieve a moderato che sono ad alto rischio di progressione verso una malattia grave”, ha affermato Dean Y. Li, presidente dei Merck Research Laboratories. Gli studi in vitro sono stati condotti in modo indipendente da ricercatori di istituzioni in sei paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Paesi Bassi e Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata