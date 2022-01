Roma, 27 gen. (LaPresse) – “Molte donne non si vaccinano perché hanno paure inspiegabili e immotivate. Per questo i medici dovrebbero consigliarle al meglio. Al contrario, quelli che sconsigliano alle donne incinte di fare il vaccino per scongiurare eventuali reazioni avverse sono la dimostrazione che c’è una quota di medici che non si aggiornano, perché difatti il mondo scientifico è unanime in merito alla necessità di completare il ciclo”. Lo dice a LaPresse Nicola Colacurci, presidente Sigo, la Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia.

