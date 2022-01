Milano, 27 gen. (LaPresse) – Dal 3 dicembre, giorno in cui è stata superata nuovamente la soglia delle 500.000 somministrazioni giornaliere, sono stati 38 i giorni in quasi due mesi in cui il trend delle somministrazioni è risultato sopra questa soglia con punte che superano le 700.000 somministrazioni. È quanto emerge dal report Altems, il rapporto settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica.

