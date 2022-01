Oklahoma City (Oklahoma, Usa), 27 gen. (LaPresse/AP) – In Oklahoma è stata eseguita la condanna a morte di un uomo per la brutale uccisione di due lavoratrici di un hotel durante una rapina nel 2001. Il 46enne Donald Grant ha ricevuto un’iniezione letale questa mattina presso l’Oklahoma State Penitentiary a McAlester ed è stato dichiarato morto alle 10:16 (ora locale). Si tratta della prima esecuzione del 2022 negli Usa e la terza in Oklahoma da quando lo Stato ha ripreso le iniezioni letali a ottobre, dopo una pausa di quasi sette anni.

