Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Ho avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente americano Joe Biden. Abbiamo discusso i recenti sforzi diplomatici per la riduzione dell’escalation e concordato azioni congiunte per il futuro”. Lo scrive su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dopo la conversazione telefonica avuta in serata con il presidente Usa. “Sono state discusse anche le possibilità di sostegno finanziario all’Ucraina”, aggiunge Zelensky.

