Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Chiediamo a Pechino di usare la sua influenza su Mosca per incoraggiare la diplomazia, perchè se ci sarà un conflitto in Ucraina non sarà un bene neanche per la Cina”. Lo ha detto Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato Usa per gli Affari politici.

