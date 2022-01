Ala (Trento), 27 gen. (LaPresse) – E’ stato ucciso da un carabiniere. Un colpo solo che, per un rimbalzo sfortunato, è stato fatale. Centrato all’arteria poplitea, è morto dissanguato in pochi minuti sotto gli occhi della mamma. Se n’è andato così nel garage di casa Matteo Tenni, 44 anni e un fortissimo disagio psichico, di Ala, in Trentino. Ma per quel tragico 9 aprile dello scorso anno la procura di Rovereto ha chiesto l’archiviazione: il militare sparò per difendersi da Tenni che, armato di ascia, stava per aggredirlo dopo aver spaccato il vetro dell’auto di servizio. Epilogo drammatico quanto accidentale per la magistratura, conseguenza non voluta di ciò che era successo poco prima. Tenni, senza patente e sull’auto della madre non assicurata, era uscito per andare a fare la spesa incappando però in un controllo dei carabinieri. Non si fermò all’alt il 44enne, che puntò dritto verso casa. Da qui l’inseguimento e lo sparo mortale. Oggi l’udienza davanti al gip che si è riservata se archiviare, come richiesto dalla procura, disporre nuove indagini oppure formulare l’imputazione coatta a carico del carabiniere. “Nell’interesse della mamma di Matteo Tenni abbiamo presentato formale opposizione ritenendo la richiesta di archiviazione non condivisibile – dice a LaPresse l’avvocato Andrea de Bertolini -. Ci siamo opposti non per vendetta o compartecipazione del dolore della mamma della vittima, ma per convinzione giuridica avvalorata da 5 consulenze tecniche diverse. Abbiamo portato all’attenzione del giudice ulteriori elementi che riteniamo non possano essere ignorati per valutare correttamente i fatti e le responsabilità dell’indagato. Questa morte si poteva e si doveva evitare. E di questo ne siamo convinti”. Nel fascicolo c’è infatti la registrazione della body cam indossata da un componente della pattuglia. “Dovevo ammazzarti prima”, sarebbe la frase detta dal carabiniere durante l’inseguimento e riferita al fatto che Tenni aveva saltato il posto di controllo. Fuori dal tribunale, una manifestazione pacata di solidarietà alla famiglia di Matteo Tenni. “Non spegniamo la luce su Matteo”, recita lo striscione appeso davanti al palazzo di giustizia.

