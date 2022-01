Roma, 27 gen. (LaPresse) – Il nome di Sergio Mattarella, scritto su 166 schede non è il classico tentativo di ‘contarsi’. Lo assicurano fonti M5S a LaPresse, spiegando che quello è “un chiaro segnale della base alla politica, ai leader dei vari schieramenti”. Perché la soluzione “è sotto ai loro occhi” ma per un motivo o per l’altro “non la colgono o, peggio ancora, fanno finta di non vederla”. L’idea è quella di lasciare tutto com’è “rimandando questa discussione sul Colle ai prossimi anni”, quando il quadro generale dell’Italia sarà più definito. Non solo perché la classe dirigente attuale ha dato dimostrazione di non essere pronta ad affrontare con visione prospettica un passaggio così importante, ma soprattutto perché il Paese vive ancora una forte emergenza sanitaria, aggravata da una situazione economica in ripresa, ma che ancora non decolla (vedi la questione bollette, ad esempio). Altro punto importante, la conferma di Mattarella al Colle non sarebbe in nessun modo una bocciatura per Mario Draghi. “Semmai è il contrario”, ammoniscono le stesse fonti, “è proprio questo caos, generato da mosse non proprio felici” da parte di chi è in tolda di comando delle forze politiche “a farci rischiare di perdere in un colpo solo due pezzi da novanta”, come il presidente della Repubblica uscente e l’ex Bce. (Segue)

