Roma, 27 gen. (LaPresse) – Le ipotesi attualmente in campo per il Quirinale, a partite dal duo Elisabetta Belloni e Sabino Cassese, sono nomi “di livello”. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari dem. In particolare, viene sottolineato, la candidatura della direttrice generale del Dis sarebbe “una soluzione onorevole per tutti”. Tutto, però, viene sottolineato “è ancora in ballo”.

