Roma, 27 gen. (LaPresse) – “Uno dei pilastri fondamentali del piano di Ita Airways è quello di porre al centro il cliente, e questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti – dichiara Giovanni Perosino chief marketing officer di Ita Airways – Il 15 ottobre 2021 quando abbiamo dato l’avvio alle nostre operazione di volo abbiamo presentato la nuova livrea con un rendering, oggi vederla volare nei cieli ci dà la misura del lavoro svolto. La nostra livrea è nata Azzurra, il colore che simboleggia da sempre le nazionali sportive Italiane, e quali ambasciatori migliori se non i grandi campioni italiani per testimoniarlo nel mondo. I primi nomi degli Airbus sono stati decisi dalla Compagnia, ora però la palla passa ai nostri follower, sono loro a dover scendere in campo e candidare il campione azzurro o la campionessa azzurra a cui dedicare i prossimi aerei di Ita Airways”, conclude Perosino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata