Milano, 27 gen. (LaPresse) – Il corpo di un bambino di 10 anni è stato trovato in una valigia in un cassonetto dell’immondizia a un centinaio di metri dall’abitazione della famiglia a Ferrières-en-Brie, nel dipartimento Seine-et-Marne, a una trentina di chilometri da Parigi. Lo riferiscono i media francesi. Il bambino è stato presumibilmente ucciso dalla madre in casa, dove sono state trovate tracce di sangue. È stato il padre a denunciare la scomparsa da casa del figlio di 10 anni e della moglie di 33 anni, ieri sera.

