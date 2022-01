Roma, 27 gen. (LaPresse) – Con l’ultimo intervento varato dal governo “abbiamo messo in campo 5,5 miliardi per il primo trimestre” contro il caro energia “altri interventi saranno valutati in base all’evolversi della situazione, bisogna evitare che la crescita dei prezzi dell’energia rallenti l’economia”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco intervenendo a Telefisco, organizzato dal Sole24ore.

