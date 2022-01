Torino, 27 gen. (LaPresse) – La Banca centrale europea (Bce) ha lanciato oggi uno stress test di vigilanza sui rischi climatici per valutare in che modo le banche siano preparate ad affrontare gli shock finanziari ed economici derivanti dal rischio climatico. Lo riporta la Bce in una nota specificando che il test sarà condotto nella prima metà del 2022, dopodiché la Banca centrale europea pubblicherà i risultati aggregati a luglio.

