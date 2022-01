Milano, 25 gen. (LaPresse) – “Mi candido per la rielezione al Congresso”. Lo ha annunciato su Twitter la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi, che compirà 82 anni a marzo. “Anche se abbiamo compiuto progressi, è necessario fare molto di più per migliorare la vita delle persone. Questa elezione è cruciale: è in gioco niente di meno che la nostra democrazia”, sottolinea Pelosi.

