Bruxelles, 26 gen. (LaPresse) – “La Nato è un’alleanza difensiva e non cerchiamo il confronto. Ma non possiamo e non vogliamo scendere a compromessi sui principi su cui poggiano la sicurezza delle nostre alleanze e la sicurezza in Europa e Nord America. Rimaniamo pienamente impegnati nel nostro trattato istitutivo e nel nostro campo di difesa collettiva sancito dall’articolo 5. Prenderemo tutte le misure necessarie per difendere e proteggere tutti noi”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa sulla crisi ucraina.

