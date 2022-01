Bruxelles, 26 gen. (LaPresse) – “Aumentiamo la prontezza della forza di risposta della Nato. Questa forza di risposta è costituita da circa 5000 soldati ed è attualmente guidata dalla Francia, ma anche altri alleati contribuiscono con truppe a questo strumento, che può essere schierato in pochi giorni. Poi abbiamo ulteriori truppe che possono essere dispiegate con breve preavviso. Per dispiegare le risorse della Nato o qualsiasi elemento della Forza di risposta della Nato abbiamo bisogno di una decisione del Consiglio Nord Atlantico Nato. E quella decisione verrà presa se necessario”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa sulla crisi ucraina.

