Roma, 26 gen. (LaPresse) – “Sta alla Russia decidere la risposta, noi siamo pronti in entrambi i casi” (sia di de-escalation che di attacco nd.). Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa, dopo aver annunciato che Washington ha consegnato le risposte scritte alla Russia riguardanti le richieste di sicurezza avanzate da Mosca.

