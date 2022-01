Roma, 26 gen. (LaPresse) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato in conferenza stampa che nella risposta scritta inviata a Mosca, Washington ha espresso la preoccupazione, condivisa con gli alleati, per le “azioni russe che per minano la sicurezza”.

