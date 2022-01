Roma, 26 gen. (LaPresse) – C’è una convocazione, per stasera alle 21, ma manca la location. Il Movimento 5 Stelle raduna i suoi grandi elettori per un’assemblea congiunta in vista della quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Il gruppo, però, è molto ampio, oltre 230 persone, ma l’auletta dei gruppi della Camera è già impegnata per l’assemblea del Pd. Resta dunque l’incognita sul luogo, perché la riunione dei pentastellati è stata convocata in presenza.

