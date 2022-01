Roma, 26 gen. (LaPresse) – Anche la terza giornata di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica si chiude con una fumata nera. Rispetto alle due precedenti, però, scende il numero delle schede bianche (412) e contemporaneamente salgono alcuni ‘candidati’, in particolare il capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, che ottiene 125 preferenze, un balzo in avanti notevole rispetto al picco di ieri (39). A ruota segue l’ex deputato di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, a grande sorpresa votato da 114 grandi elettori, ben oltre i 61 di cui dispone il partito di Giorgia Meloni. Anche il candidato degli ex Cinquestelle, Paolo Maddalena, aumenta i consensi a 62, mentre ieri si è fermato a quota 39. Pier Ferdinando Casini, lo tallona con 51 voti entrando nella lista dei cosiddetti ‘papabili’. Poi, vanno comunque registrati anche le 19 preferenze che ottiene il ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti. Al terzo scrutinio hanno partecipato 978 grandi elettori, mentre le schede nulle sono 22 e quelle disperse 84. (Segue)

