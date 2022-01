Roma, 26 gen. (LaPresse) – “Tensioni nel centrodestra? No, sono orgoglioso della qualità delle proposte della coalizione”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando al Palazzo delle Esposizioni per la riunione con i gruppi parlamentari per fare il punto sull’elezione del presidente della Repubblica.

