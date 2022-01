Roma, 26 gen. (LaPresse) – “È una trattativa difficile perché dal centrodestra sono arrivati tutti no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in sì. Per ora il centrodestra nella sua interezza ha detto di no a tutte le nostre ipotesi di personalità terze: Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi”. Così, secondo quanto si apprende, il segretario Pd Enrico Letta aprendo la riunione dei grandi elettori Dem.

