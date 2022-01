Roma, 26 gen. (LaPresse) – Nuovo messaggio di Beppe Grillo a Enrico Mentana, durante la ‘maratona’ del Tg di La7 per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il garante e co-fondatore dei Cinquestelle, infatti, conferma scrivendo via messaggio “vero” al giornalista un’indiscrezione uscita poche ore fa da fonti del M5S, in cui si spiegava che “si è tenuta una lunga telefonata di aggiornamento fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Piena sintonia fra il Presidente e il Fondatore del Movimento 5 Stelle sulla linea che il Movimento sta tenendo in questa trattativa per il Quirinale, mirata a garantire piena stabilità all’attuale Esecutivo per continuare a rispondere alle urgenze del Paese e a trovare un candidato autorevole e super partes”.

