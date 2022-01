Roma, 26 gen. (LaPresse) – Fuori programma a La7 durante la cosidetta ‘Maratona Mentana’ sul Quirinale. A sorpresa, infatti, il direttore del Tg e conduttore, Enrico Mentana, prima riceve un messaggio di Beppe Grillo in diretta: “Mi scrive Grillo, che posta la scritta ‘Quirinale, telefonata Grillo Conte per votare Draghi presidente. Falso'”. Poi, sempre durante la trasmissione riceve addirittura la telefonata del garante e co-fondatore del M5S, con la quale gli chiede di riportare questo concetto: “Con conte vi sentite sempre ma non avete mai parlato di questo argomento di votare Draghi al Quirinale”, dice il giornalista ancora con il comico genovese alla cornetta. Il riferimento è alle rivelazioni di fonti Cinquestelle, che poche ore prima avevano riferito di una “piena sintonia” tra Giuseppe Conte e Grillo “sulla linea che il Movimento sta tenendo in questa trattativa per il Quirinale, mirata a garantire piena stabilità all’attuale Esecutivo per continuare a rispondere alle urgenze del Paese e a trovare un candidato autorevole e super partes”.

