Roma, 26 gen. (LaPresse) – Il nome di Pier Ferdinando Casini potrebbe essere questa sera sul tavolo del vertice del centrodestra. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari. L’ex presidente della Camera oggi ha ricevuto 52 voti e la sua candidatura è spinta dai centristi. “Se fosse il centrodestra a proporlo, il centrosinistra non potrebbe non votarlo”, è il ragionamento che viene fatto. Nulla, però, viene spiegato, è ancora chiuso. Forti restano le pressioni per un Mattarella bis, ma in lizza ci sarebbero anche Giuliano Amato e Paola Severino.

