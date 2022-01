Napoli, 26 gen. (LaPresse) – “È successo già altre tornate elettorali, non scandalizziamoci, non è sempre facile trovare la quadra, la nostra Costituzione richiede quorum alti durante le prime tre votazioni, da domani invece maggioranza semplice. Non è sempre facile trovare un’intesa su un nome che ha il dovere di rappresentare l’unità per i prossimi 7 anni. Confido che nelle prossime ore si possa arrivare a una soluzione condivisa”. Lo ha affermato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine di una iniziativa a Caivano (Napoli), rispondendo ad una domanda sull’elezione del presidente della Repubblica.

