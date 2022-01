Palermo, 26 gen. (LaPresse) – Una bambina di 18 mesi è stata ricoverata all’Ospedale Di Cristina di Palermo a causa di una overdose da sostanze stupefacenti. La bambina è stata condotta nel nosocomio dai genitori. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono in corso indagini della procura.

