Roma, 26 gen. (LaPresse) – “È stato sottoscritto l’accordo tra l’azienda QF SpA – ex Gkn – e le organizzazioni sindacali per avviare la richiesta di Cassa integrazione presso il competente ufficio Inps. La richiesta sarà per complessive 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022. Questo è un altro importante passo che conferma la concretezza del percorso e la determinazione delle parti a raggiungere il miglior risultato possibile per i lavoratori e il territorio”, dichiara la ViceMinistra al Mise Alessandra Todde.

