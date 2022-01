Genova, 26 gen. (LaPresse) – Verifiche in corso a Genova per un pacco sospetto recapitato nell’abitazione di Beppe Grillo a Sant’Ilario, nel levante città. Secondo le prime informazioni a far scattare i controlli sarebbe stato l’arrivo di un pacco inatteso nell’abitazione del comico e fondatore del M5S. Sul posto polizia, uomini della Digos e artificieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata