Roma, 26 gen. (LaPresse) – “L’inabilità temporanea riconosciuta per ogni tipo di indennizzo ha raggiunto complessivamente quasi quattro milioni di giornate, con un numero medio di giorni di assenza dal lavoro, compresi i tre di franchigia, pari a 30”. Così il nuovo rapporto dell’Inail, in questo caso dedicato in particolare al Covid-19. Secondo l’Inail “l’assenza media dal posto di lavoro di un infortunato da Covid-19 è dunque di un mese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata